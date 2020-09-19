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Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.09.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta zabıtalarla kavga eden 7 kişi adliyeye sevk edildi

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Esenyurt'ta zabıtalarla kavga eden 7 kişi adliyeye sevk edildi
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İstanbul Esenyurt'ta zabıta ekipleriyle kavga eden 3'ü kadın 7 kişi 'görevi yaptırmama' ve 'kasten yaralama' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Fatih Mahallesi 869 Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında seyyar satıcıların araçlarının olduğu yere gelen bir grup zabıta, sebze satıcılarından satış yapmamalarını istedi. Satıcılar, bu duruma karşı gelerek zabıta görevlileriyle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra arbedeye dönüştü. Çıkan arbedede biri zabıta görevlisi olmak üzere 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri mahalle sakinlerinin de dahil olduğu kavgada 3'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından 'görevi yaptırmama' ve 'kasten yaralama' iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 

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