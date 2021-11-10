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Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga

#Kavga#Zabıta#Esenyurt
Esenyurtta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga

Esenyurt'ta ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile  kaldırımı işgal eden seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde kaldırımı işgal eden seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi. Tezgahlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar, zabıtalar ile tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavgaya dönüştü.

Esenyurtta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga

Satıcılardan biri zabıta ekiplerine sopa ile saldırmaya çalıştı. Giderek büyüyen kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Kavga#Zabıta#Esenyurt

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