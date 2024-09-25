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Esenyurt'ta yol vermediği için sürücüyü bıçakladı

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#İstanbul#Esenyurt#Polis
Esenyurtta yol vermediği için sürücüyü bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 13:59

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaya yolundan geçmeye çalışan bir şahıs, karşıdan gelen araç sürücüsü ile yol vermediği için çıkan tartışmada sürücüyü bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken, kavga anları kameraya yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan şahıs, karşıdan gelen hafif ticari araç sürücüsü ile yol vermediği için tartışmaya başladı. Yaya ile sürücü arasında arbede yaşanırken şahıs, sürücüyü elindeki bıçak ile yaraladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alırken yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bıçaklı kavga ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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#İstanbul#Esenyurt#Polis

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