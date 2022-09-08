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Esenyurt'ta yol kavgasında kan aktı! 2 kişiyi vurdu

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#İstanbul#Esenyurt#Kavga
Esenyurtta yol kavgasında kan aktı 2 kişiyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 09:44

İstanbul Esenyurt’ta yol verme kavgasında sinirlenen şahıs mermi yağdırdı. Araçtan inen şahsın 2 kişiyi vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen iki araç, birbirlerine yol vermeden ilerlemek istedi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslardan biri, diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etti. Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs silahına davranarak diğer aracı kovalamaya başladı.

Silahı eline alan şahsın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki silahla defalarca ateş etti. Mermi yağmurunda 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası şahıs kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan sıcak anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Esenyurt#Kavga

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