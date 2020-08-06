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GeriGündem Esenyurt'ta yine aynı manzara; 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza
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Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

Esenyurt'ta yine aynı manzara; 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza

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Esenyurt'ta yine aynı manzara; 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza
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ESENYURT'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. 36 yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza kesildi

Esenyurt'ta gün boyu çeşitli yerlerde sürdürülecek denetimler trafikte başladı. Bu sabah erken saatlerde ilçenin farklı noktalarında oluşturulan denetim noktalarında toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak sosyal mesafe ve maske kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi. Belirlenenden fazla yolcu alan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, ayaktaki fazla yolcular araçlardan indirildi. Esenyurt'ta durdurulan bir minibüste belirlenenden fazla yolcu taşındığı tespit edildi. 12 olması gereken yolcu sayısının 36 olması nedeniyle minibüs şoförüne ceza kesildi.

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