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Esenyurt'ta yavru kedilerin öldürüldüğü iddiası

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#Esenyurt#Kedi#Hayvana Eziyet
Esenyurtta yavru kedilerin öldürüldüğü iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 10:25

Esenyurt'da, bir sitede 15 günlük 3 yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, site yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Olay, 9 Mart günü, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan site içindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, temizlik görevlisi otoparkta gördüğü hamile kediyi binaya getirip besledi. Doğum yapan kedinin 3 yavrusu 15 günlükken kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalanarak öldürüldü. Öldürülmüş haldeki kedi yavrularını görenlerin bildirmesiyle site yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çevrede oturan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı. 

"3 YAVRU KEDİMİZİ KATLETTİLER"

Hayvanseverlerden Seda Akın, "Bize gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiğimizde henüz 15 günlük yavru kedilerimizi parçalanmış halde bulduk. Ekip arkadaşlarımızla birlikte olaya müdahale ettik savcılığa suç duyurusunda bulunduk ama bir şey çıkmıyor maalesef. Ben suçluların bulunup en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Esenyurtta yavru kedilerin öldürüldüğü iddiası

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Hayvansever Esra Çifter ise "Sitede 3 yavru kedimizi katlettiler. Canice kestiler ve biz kanun istiyoruz" diye konuştu.

Mine Akarsu da, "Ben, bir an önce bu vahşetin suçlularının bulunarak, cezalandırılmalarını istiyorum. Yalnız bunun para cezası olarak değil hapis cezası olması gerekiyor. Hiçbir can parayla satın alınamaz" ifadelerini kullandı.

Site Müdürü Oğuz Sürkiş ise "Sitemizde yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Gerekli suç duyurusunu yaptık. Bu olayın peşindeyiz, kesinlikle bırakmayacağız. Bu tamamen bir katliam. Temizlik görevlimiz otoparkta bulduğu bir kediyi hamile olduğunu görünce alıp katlara bırakıyor. Kediye katlarda bakınca ertesi gün de doğum yapıyor. Daha sakin bir ortama alıyorlar, çocukları rahatsız etmesin diye. Akşam gitmeden önce mamasını, sütünü ve suyunu bırakıp sevip gidiyorlar. Sabah geldiklerinde kediler kesilmiş halde bulunuyor" dedi.

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#Esenyurt#Kedi#Hayvana Eziyet

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