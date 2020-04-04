MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi
GeriGündem Esenyurt'ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 19:41,Son Güncelleme:/

Esenyurt'ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi
Abone Olgoogle-news

Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin Kovid-19'la mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu kahvehaneye giden polis ekipleri, iş yeri sahibi ile içerideki 22 kişiye idari para cezası uyguladı. Denetim sırasında, polise mukavemet gösteren ve kaçmaya çalışan iş yeri sahibi ile 3 kişi de gözaltına alındı.

Kahvehane zabıta ekiplerince mühürlenirken, işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Esenyurtta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle