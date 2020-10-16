Esenyurt’ta yangında mahsur kalan 12 yaşındaki kız kurtarıldı

Yangın, saat 15.45 sıralarında Esenyurt Orhangazi Mahallesi 1657. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın bodrumdaki dairesinde henüz belirlenemeyen nedenlerden yangın çıktı. Dumanların çıktığı dairedeki 12 yaşındaki kız çocuğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kızı kurtarmak için çalışmalara başladı. Dairenin sokağa bakan penceresindeki demir parmaklıkları kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, kız çocuğunu kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürülürken, 12 yaşındaki kız tedavi altına alınmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.