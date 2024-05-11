Esenyurt'ta yangın paniği! Tadilat yapılan çatıyı alevler sardı

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Yangın, saat 14.00 sıralarında Turgut Özal Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında yapılan onarım sırasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıdan dairelere de sıçradı. Mahallede panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları başlattı. Çalışma sırasında itfaiye hortumu patladı. Yangın, başka binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Bina sakini Fatih Acar, “Uyuyordum, eşim kaldırdı beni" derken Maşallah Gardaş ise, “Komşular zili birkaç defa çaldı, çıktık baktık dumanlar var. Yukarıda tadilat vardı, muhtemelen tadilattan çıktı.” diye konuştu.