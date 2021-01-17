MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta yakalandı! Montunun cebinden 5 sucuk çıktı...
GeriGündem Esenyurt'ta yakalandı! Montunun cebinden 5 sucuk çıktı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ / DHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta yakalandı! Montunun cebinden 5 sucuk çıktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta yakalandı! Montunun cebinden 5 sucuk çıktı...
Abone Olgoogle-news

Esenyurt'ta, bir marketten sucuk çaldığı iddia edilen şüpheliyi, market çalışanları yakaladı. Montunun iç ve dış ceplerinden toplam 5 sucuk çıkan şüphelinin yakalandığı anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete giren bir kişi hiçbir alışveriş yapmadan dışarı çıkınca çalışanların dikkatini çekti. Şüphelinin peşinden giden çalışanlar, adamı marketin önüne çağırarak üzerindekileri çıkarmasını istedi. Şüphelinin montunun iç ve dış ceplerinden toplam 5 adet sucuk çıktı. Marketin ürünleri olduğunu gören çalışanlar, şüpheliyi kolundan tutarak içeri soktu. Gelmemekte direnen hırsızlık şüphelisi yerlerde sürüklendi. Şüpheliyi, içeri soktuktan sonra durumu polise bildiren market personeli, ekipler gelene kadar da şüphelinin başında bekledi. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık şüphelisinin yakalandığı ve sürüklendiği anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, şüphelinin yakalanıp cebinden sucukları çıkardığı ve içeri sokulduktan sonra sürüklendiği anlar yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle