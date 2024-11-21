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Esenyurt'ta yağış nedeniyle kayan TIR, zincirleme kazaya neden oldu

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#Esenyurt#Tır#Trafik Kazası
Esenyurtta yağış nedeniyle kayan TIR, zincirleme kazaya neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 14:56

İstanbul'da Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolunda yağış nedeniyle kayan TIR, zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik uzun süre kapalı kaldı.

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Olay, saat 13.50 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 ZE 8458 plakalı TIR sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. TIR bir anda kayarak makasladı ve yol içinde döndü.

Arkadan gelen 2 binek aracın TIR'a çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların da yardımı ile kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Bölgede uzun süre trafik durma noktasına geldi.

"YAĞIŞ DA VARDI, DURAMADIK"

Kazaya karışan ticari taksi sürücüsü Osman Şapaloğlu yaşanan kazayı anlatarak, “Seyir halinde gidiyorduk arabayı kaydırdı. Biz de arkasındaydık. Yağış da vardı duramadık” dedi.

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#Esenyurt#Tır#Trafik Kazası

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