Veysel TİMDU / İstanbul (DHA)
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Esenyurt'ta vinç ile araç çarpıştı.. İşte o anlar...
İstanbul Esenyurt'ta vinç taşıyan kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı feci kaza kameraya yansıdı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Vinç taşıyan kamyon kavşaktan dönüş yaparak yola çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı.
Savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir otomobile çarparak durdu. Feci kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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