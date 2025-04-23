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Esenyurt'ta vatandaşlar uyuşturucu satıcılarının peşine düştü

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#Esenyurt#Uyuşturucu#Kovalamaca
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 10:42

Esenyurt'ta bazı mahalle sakinleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların peşine düştü. Vatandaşlar ile şüpheliler arasındaki kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansırken, bir kişi yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

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Olay, saat 00.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1498 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir grup uyuşturucu ticareti yaptığı esnada mahalle sakinleri olayı fark etti. Vatandaşlar, uyuşturucu maddeyi alan ve satan şahısları sözlü olarak uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından şüpheliler kaçmaya başladı.

Mahalleli de peşlerine düşünce kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından şüphelilerden biri vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yakaladığı şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, vatandaşların şüphelileri kovaladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Esenyurt#Uyuşturucu#Kovalamaca

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