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Ersan SAN-İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Esenyurt’ta vahşet! Yavru köpek bu halde bulundu...

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Esenyurt’ta vahşet! Yavru köpek bu halde bulundu...
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Esenyurt’ta sokak hayvanlarının barınabilmesi için yaptırılan kulübelerden birinin önünde, başı gövdesinden ayrılmış, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu.

Hayvanseverlerin büyük tepkisini toplayan olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanseverler, bir süre önce sahipsiz köpeklerin barınabilmesi için boş arazide ahşap kulübeler yaptı. Hayvanseverler buraya sokağa çıkma yasağı ilan edilen geçen hafta sonu da dahil her gün yem ve su bıraktı. Dün saat 22.00 sıralarında köpeklere mama ve su vermek üzere gelen hayvansever bir kadın, köpek kulübesinin önünde başı gövdesinden ayrılmış, ön ve arka patileri kesilmiş yavru sokak köpeğini görünce polisi aradı.

Olay yerine sevk edilen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ve belediye görevlileri inceleme yaptı. Yavru köpeğin parçaları olay yeri inceleme ekibinin çalışması ardından poşete konuldu. Polis, köpeği bu hale getiren kişi ya da kişileri tespit için  çalışmaya başlarken, bu durumu  gören  hayvanseverler gözyaşı döktü.

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