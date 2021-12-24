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Esenyurt'ta vahşet! Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

#Kadın Cinayeti#Bıçaklı Saldırı#Esenyurt

Esenyurt'ta Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi Kadir Topbaş Parkı’nda meydana geldi. İddialara göre, parkta yürüyen 31 yaşındaki Meryem Yılmaz kimliği belirsiz erkek tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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#Kadın Cinayeti#Bıçaklı Saldırı#Esenyurt

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