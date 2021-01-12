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Gündem
Erol DEĞİRMENCİ-Şahin BOZKURT / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
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Esenyurt'ta, bir evde yapılan aramalarda 3 kilo eroin, esrar ve ecstasy hap yakalandı.

Esenyurt, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen bir şüphelinin sattığı uyuşturucu maddeleri, evinde sakladığı bilgisine ulaşıldı. Uyuşturucu maddelerin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri toplam ağırlığı 3 kilo olan eroin, 28 gram esrar, 16 adet ectasy hap, hassas terazi ele geçirdi

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