MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt’ta uyuşturucu operasyonu
GeriGündem Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu
Abone Olgoogle-news

ESENYURT’ta düzenlenen operasyonda bir evde 3 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucuyu sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğe ekipleri, Burak M.’nin oturduğu Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bu kişiyi akşam saatlerinde site önünde görünce gözaltına alırken, nöbetçi savcıdan aldıkları izinle evde arama yaptı. Evde ayrı poşetler içerisinde 3 kilo 45 gram gelen eroin ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşetler ele geçirildi. Şüpheli, ele geçirilen eroinler ile birlikte Kıraç Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edilirken, soruşturma sürdürülüyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Lüks cipin ev önünde yıkanmasına tepki gösterince bakın ne yaptı!
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle