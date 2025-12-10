×
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 133 bin adet hap ele geçirildi

Esenyurt'ta 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 133 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişiye ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik 7 Aralık günü Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.T. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 39 parça halinde toplam 133 bin 600 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ele geçirildi.

ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.T'ye., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı.

