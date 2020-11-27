Esenyurt'ta uyuşturucu evin deposunda 113 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri geçen pazar adrese operasyon düzenledi. Hassas burunlu "Ceviz" adlı narkotik köpeği ile evde yapılan aramalarda evin depo olarak kullanılan bölümünde 113 kilogram eroin ele geçirildi. Adreste Y.D. isimli bir şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.