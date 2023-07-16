Esenyurt’ta tüfekli çatışma

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Esenyurt’ta önceki gün iki grup arasında film sahnelerini aratmayan olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içinde alkollü kişilerin bulunduğu bir otomobil Atatürk Mahallesi’ne gelerek fevri hareketlerde bulundu. Sokak sakinlerinin kendilerini uyarmasına rağmen bu tavırlarında ısrar eden kişilerle sokak sakinleri arasında tartışma çıktı.

KARŞILIKLI ATEŞ

tartışma sırasında otomobildeki alkollü kişiler sokak sakinlerinin üzerine ateş açtı. Karşılık olarak mahalle sakinleri de otomobildekilere ateş açtı. Sokakta alkol alan grup hızla olay yerinden kaçtı. Çıkan çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

polis ekipleri, çatışmaya karışan 2 kişinin kimliğini kamera görüntülerinden belirledi. Polis, silah kullandığı belirlenen H.C. ve C.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. H.C.’nin üzerinden kurusıkı tabanca çıktı. C.B.’nin ise çatışma sırasında yarı otomatik av tüfeği kullandığı tespit edildi. İki şüpheli “ateşli silahlarla ilgili kanuna uymamak” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından adliyeye sevk edildi.