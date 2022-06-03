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Esenyurt'ta TIR kasasında 70 göçmen yakalandı

#İstanbul#Esenyurt#Göçmen

İstanbul'da TEM otoyolu üzerinde durdurulan TIR'ın kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı. Edirne'den Avrupa'ya gitmek için TIR şoförü P.Z.S. ile anlaştıkları ancak şoförün göçmenleri İstanbul'a bıraktığı ortaya çıktı.

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TIR ile İstanbul'a kaçak göçmen getirildiği yönünde ihbarı değerlendiren polis, TIR'ı Esenyurt TEM otoyolu üzerinde durdurdu. TIR'ın kasasından 70'i Suriye, 10'u Irak ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere 81 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Bulgaristan uyruklu TIR şoförü P.Z.S. (61) ise gözaltına alındı.

Göçmenler ifadelerinde P.Z.S. ile Edirne'den Avrupa'ya geçmek için anlaştıklarını, İstanbul'a neden geldiklerini bilmediklerini söyledi. Polis yaptığı araştırmalarda P.Z.S.'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerle para karşılığı anlaştığını ancak göçmenleri Avrupa yerine İstanbul'a getirdiğini tespit etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#İstanbul#Esenyurt#Göçmen

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