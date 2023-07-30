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Esenyurt’ta tepki çeken görüntü! Otomobilin altındaki köpeği metrelerce sürükledi

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#Esenyurt#Polis#İstanbul
Esenyurt’ta tepki çeken görüntü Otomobilin altındaki köpeği metrelerce sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 14:16

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde otomobilin altında uyuyan köpeği fark eden sürücü, aracı çalıştırdıktan sonra köpeği metrelerce sürükledi. Köpeğin tedavisi ise sürüyor.

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Olay, 19 Temmuz Çarşamba günü Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede öğlen saatlerinde meydana geldi. Site içerisinde bir köpek, park halindeki bir otomobilin altında uyudu.

Otomobil sahibi aracına bineceği sırada köpeği görmesine rağmen otomobili çalıştırıp köpeği metrelerce sürükledi. Çevredeki başka sürücülerin tepkisiyle sürücü otomobili durdurdu.

Otomobilin altından çıkan yaralı köpek çevredekiler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Sürücü ise bir süre sonra otomobilden inerek aracında hasar olup olmadığını kontrol etti. (DHA)

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#Esenyurt#Polis#İstanbul

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