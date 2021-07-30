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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta TEM'i kapatan otomobil yangını

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TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde bir otomobil yandı. Alevler TEM Otoyolu'nu bariyer gibi kapatınca ulaşım durdu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. TEM Otoyolu'nun Avcılar istikametinde bir süre aksayan trafik, yangının söndürülmesi ve aracın olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde giden 34 DIJ 113 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler yolu kapatınca, otoyol ulaşıma kapandı.

Esenyurtta TEMi kapatan otomobil yangını
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu'nun Avcılar istikametinde bir süre aksayan trafik, yangının söndürülmesi ve aracın olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Esenyurtta TEMi kapatan otomobil yangını

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