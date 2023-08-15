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Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik durma noktasına geldi

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#İstanbul#Trafik#Kaza
Esenyurtta TEM Otoyolunda kaza Trafik durma noktasına geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 16:39

İstanbul'da Esenyurt'ta TEM Otoyolu Edirne istikametinde TIR devrildi. Kaza nedeniyle nerdeyse trafik durma noktasına geldi.

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Kaza, 15.00 sıralarında TEM Otoyolu, Bahçeşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, M.M.A.'nın kullandığı 34 FKC 435 plakalı TIR şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle TIR ve üzerinde bulunan konteynır devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurtta TEM Otoyolunda kaza Trafik durma noktasına geldi

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. TIR ve konteynırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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#İstanbul#Trafik#Kaza

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