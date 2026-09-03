Esenyurt’ta tehlikeli inatlaşma! İETT'nin önünü kesen dolmuşçuya yolculardan tepki

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Olay, cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir dolmuşun sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesini engellemeye çalıştı.

İETT otobüsü sürücüsü yoluna devam edebilmek için manevra yaparken, dolmuş sürücüsü de aracıyla otobüsün önüne geçerek geçişine engel olmaya devam etti. Otobüs sürücüsünün farklı yönde yaptığı manevralara karşılık dolmuşun da hareket ederek otobüsün önünü kapatması dikkat çekti.

Yaşananlar nedeniyle otobüs bir süre yoluna devam edemezken, araçtaki yolcular duruma tepki gösterdi. Dolmuş sürücüsünün otobüsün geçişini engelleme çabası otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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YOLCULAR YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün ilerlemek için manevra yaptığı, dolmuş sürücüsünün ise aracıyla hareket ederek otobüsün önünü yeniden kapattığı, otobüsün durağa yanaşarak yolcu almak istediğinde ilerlemeyerek beklediği ve zaman zaman ise aniden frene basarak otobüse kaza yaptırmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca otobüs içerisindeki bazı yolcuların yaşananlara tepki gösterdiği duyuluyor.