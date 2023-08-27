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Esenyurt'ta tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürdü

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#Esenyurt#İstanbul#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 12:15

İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürdü. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında kimliği belirsiz kadın ve erkek arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın nedeni bilinmezken ikili birbirlerine bağırarak itişmeye başladı. Bir süre sonra sinirlenen adam, araca binerek kadının üzerine sürmeye başladı.

Korku içinde arabadan kaçan kadın yol kenarındaki tel örgülere tırmandı. Kadının bağırarak yardım çığlıkları atmasının ardından araç içindeki şahıs, uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#Esenyurt#İstanbul#Otomobil

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