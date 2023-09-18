Esenyurt'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

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Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan D., eşi Peri D. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ramazan D., çocuklarının gözü önünde eşini göğsünden bıçakladı.

Ramazan D.'nin elindeki bıçak, kendisine müdahale etmek isteyen kızının elini de kesti. Ramazan D., aldığı bıçak darbesiyle yere düşen eşini sırtından defalarca kez bıçakladı.

Annelerini kanlar içerisinde gören çocukların bağrışmaları üzerine eve komşuları geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peri D., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CANİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ramazan D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından yaralı Peri D.'nin başında çocuklarının feryat ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Mahalle sakini Nazlı Can "Kızın iş arkadaşları geliyormuş, kızın annesi ile babası kavgalı olduğu için babası zile basıyor. Kızı, iş arkadaşları sanarak kapıyı açıyor, babası içeri girip annesini bıçaklıyor. Göğsünden bıçaklayıp yüz üstü yere düşüyor, belinden 10 tane bıçak vuruyor. Kız annesini tutmaya çalışırken kızın elini de kesiyor. Ambulansı arıyor kadın da gözleri açık can çekişiyor sonra polis olay yeri inceleme geliyor." dedi.