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Esenyurt'ta tam 10 ton ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

#Operasyon#Temiz Malzemesi#İstanbul

Esenyurt'ta sahte temizlik ürünlerinin bulunduğu depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu tahmin edilen 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünü ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. 

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta şüphelilerin sahte temizlik ürünleri sattığını belirledi. Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese dün operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Depo olarak kullanılan alanda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu değerlendirilen; 280 adet 10 kilogram ağırlığında toz deterjan, 340 adet 8 kilogram ağırlığında sıvı deterjan,3 bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram bulaşık deterjanı olmak üzere toplam 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünleri ele geçirildi.  

Esenyurtta tam 10 ton ele geçirildi Piyasa değeri dudak uçuklattı

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sahte temizlik ürünü ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden sergilendi.

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#Operasyon#Temiz Malzemesi#İstanbul

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