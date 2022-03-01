Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt’ta taksiciye silahlı saldırı

#Esenyurt#Taksi#İstanbul
Esenyurt’ta taksiciye silahlı saldırı

ESENYURT’ta, taksisinde silahlı saldırıya uğrayan şoför, aracıyla hastaneye gitti. Saldırı anları kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan sitenin önünde yaşandı. 4 kişi, yol kenarında bekleyen taksi şoförü ile konuşmaya başladı. Bu sırada başka bir taksi şoförü aracıyla konuşan kişilerin yanına yanaştı. 4 kişiden biri belinden çıkardığı tabanca ile yanlarına gelen taksi şoförü İsa K.'ya ateş etmeye başladı.

Mermilerden biri taksi şoförü İsa K.'yı yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Cihat Aras, "Bir tane taksi duruyordu. 4 kişi geldi, taksici ile konuştu. Daha sonra farklı bir taksi geldi. İçlerinden bir tanesi taksiciye ateş etti. Daha sonra da ara sokaktan kaçtılar. Taksici yaralandı, kendi imkanları ile hastaneye gitti" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Taksi#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya