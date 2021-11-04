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Esenyurt'ta taksici neye uğradığını şaşırdı: Öldürsen de çalışmıyorum

#Taksi#Esenyurt#Trafik

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi, bindiği taksinin istediği yere götürmeyip 'Öldürsen de çalışmıyorum' demesi üzerine şoföre zor anlar yaşattı. Şoförü kolundan tutup, hakaretler yağdıran yolcu, o anları da kendi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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Olay, geçen salı akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, yağmurda yürümek istemeyen 2 kişi, taksiye binmek istedi. Bindikleri taksicinin, trafiğe girmek istememesi üzerine şoför ve yolcular arasında tartışma başladı.

Ön koltuğa oturan yolcu, taksiciyi yolcu seçmekle suçlayıp, "Çakallık yapıyor" diyerek hakaret etmeye başladı. Yolcunun kolundan tutması üzerine taksi şoförü, "Öldürsen de çalışmıyorum" dedi.

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Yaşanan sözlü tartışmanın ardından hakaretler yağdırarak şoförü zor durumda bırakan yolcu, araçtan iner inmez küfretmeye başladı. Yaşananlar ise şoföre zor anlar yaşatan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Taksi#Esenyurt#Trafik

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