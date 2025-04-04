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Esenyurt'ta taksici müşterisine dehşeti yaşattı

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#Esenyurt#Taksici#Müşteri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 12:41

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde taksiye binen yolcularla, şoför arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Sözlü tartışma sonrası taksici, ön koltukta oturan kadına tokat atarak saçını çekti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, taksiye binen iki kadın ile şoför arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede yolculardan birinin küfür etmesiyle büyüyen tartışmada taksici, ön koltuktaki kadına saldırdı.

Esenyurtta taksici müşterisine dehşeti yaşattı

Sözlü tartışma sırasında önce tokat atan ardından ise yolcusunun saçını çeken taksici, kadınları araçtan indirdi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş tarafları ayırmaya çalışırken, sözlü tartışma devam etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

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#Esenyurt#Taksici#Müşteri

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