MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta taksici kavga: 1 ölü
GeriGündem Esenyurt'ta taksici kavga: 1 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN - Veysel TİMDU- İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Esenyurt'ta taksici kavga: 1 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta taksici kavga: 1 ölü
Abone Olgoogle-news

ESENYURT'ta taksiciler arasında çıkan kavgada bir taksici hayatını kaybetti. Eylem yapan taksicilere ise polis izin vermedi.

Olay dün gece saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre iki taksi durağı çalışanları arasında anlaşmazlıktan dolayı kavga çıktı. Kavgada Taner Aras (40) isimli taksici silahlı saldırıya uğradı. Aras vücuduna isabet eden mermiler neticesinde hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen ve konuyla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CADDE ÜZERİNDE EYLEM

Hayatını kaybeden Aras'ın meslektaşları ise eylem yaptı. Doğan Araslı Bulvarı'nda saldırıyı protesto eden taksiciler yolu kapatmak istedi. Eylem yapmaya çalışan taksicilere polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alırken eylem kısa sürede son buldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle