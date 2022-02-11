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Esenyurt'ta taksici ile yolcu yumruk yumruğa birbirine girdi

#Istanbul#Taksi#Kavga

Esenyurt'ta, bir taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcu, yol ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Esenyurt Akbatı Mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişiyle taksi şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Araçtan inen taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcu, yumruk yumruğa birbirine girdi.

Esenyurtta taksici ile yolcu yumruk yumruğa birbirine girdi

Kavga nedeniyle duran trafikte diğer sürücülerin kendilerine çaldıkları kornalara aldırış etmeyen ikili, daha sonra taksideki kadın yolcu ile vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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#Istanbul#Taksi#Kavga

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