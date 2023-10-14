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Esenyurt'ta taciz şüphelisine dayak

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#Esenyurt#Tacizci#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 09:37

İstanbul Esenyurt’ta tacize uğrayan genç kızın akrabaları taciz şüphelisini darbetti. Taciz şüphelisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, yaşadığı sokakta oturan bir genç kızı taciz etmeye başladı. Olayı öğrenen genç kızın yakınları ise şüphelinin yanına giderek tartışmaya başladı. Şüpheliyi dövmeye başlayanlara, şüphelinin akrabası olduğu iddia edilen bir kişi eline sopa alarak engel olmaya çalıştı.

Şüpheli bir süre sonra linç edilmemek için evin içine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evden çıkarılan şüpheli, ekip aracına bindirilerek karakola götürülmek üzere gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise sokaktaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#Esenyurt#Tacizci#Gözaltı

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