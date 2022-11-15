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Esenyurt'ta taciz iddiasına dayak kamerada

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#Esenyurt#Taciz#Darp
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 13:37

Esenyurt'ta otomobiliyle seyir halindeki sürücü iddiaya göre yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulundu. Kadının yakınları, otomobiliyle kaçan sürücüyü bir süre kovaladıktan sonra, ara sokakta yakalayarak dövdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Mehterçeşme Mahallesi'nde dün iddiaya göre, otomobil sürücüsü, yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulundu. Kadının yakınları otomobili kovalamaya başladı.

Otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında girdiği ara sokaktaki inşaat kalaslarına çarparak durdu. Kadının yakınları, sürücüyü inşaattan aldıkları kalaslarla darbederken, otomobilin de camlarını kırdılar.

Esenyurtta taciz iddiasına dayak kamerada

Çevredekiler kadının yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aldığı darbeler sonrası yerde yatan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kadın ve yakınları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

 

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#Esenyurt#Taciz#Darp

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