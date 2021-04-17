MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Linç girişimi... Bir ay boyunca takip etmiş
GeriGündem Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Linç girişimi... Bir ay boyunca takip etmiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Veysel TİMDU - İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2021 - 08:50 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Linç girişimi... Bir ay boyunca takip etmiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Esenyurt'ta kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi yakalayan mahalleli darp etti. Şüphelinin kadını bir ay boyunca takip ettiği öne sürülürken kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ablasını 1 aydır takip ederek sözlü tacizde bulunan şüpheliyi fark eden kız kardeşi durumu mahalle sakinlerine söyledi. Şüphelinin tekrar sokağa gelmesi üzerine mahalle sakinleri onu yakaladı.

Esenyurtta taciz iddiası ortalığı karıştırdı Linç girişimi... Bir ay boyunca takip etmiş

Tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, mahalle sakinleri darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirdi.

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine şüpheli ve kadınlar polis merkezine götürüldü.

Esenyurtta taciz iddiası ortalığı karıştırdı Linç girişimi... Bir ay boyunca takip etmiş

Sosyal medyada viral oldu: Taciz mesajı aldığı patronuna saldırdı
Sosyal medyada viral oldu: Taciz mesajı aldığı patronuna saldırdı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi