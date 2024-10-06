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Esenyurt'ta sokakta çıplak dolaşan kişi yakalandı

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#Esenyurt#İstanbul#Polis
Esenyurtta sokakta çıplak dolaşan kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 10:15

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B., sokakta çırılçıplak gezdi. Gözaltına alınıp, savcılığa sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde İncirtepe Mahallesi 234'üncü Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B. isimli erkek şahıs (38), aniden sinirlenerek üzerindeki kıyafetleri çalıştığı iş yerinde çıkarıp dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa gelen polis, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. A.B.'nin çıplak gezdiği o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokakta çırılçıplak yürüyen A.B'nin 2 'kasten yaralama' ve 1 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından olmak üzere toplam 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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#Esenyurt#İstanbul#Polis

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