Esenyurt'ta sokak ortasında rezalet! Mahalleli tarafından linç edildi
İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi, sokakta yürüyen kadının önce fotoğrafını çekti sonra sözlü tacizde bulundu. Yabancı uyruklu kişi, kadının kocası tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Olayı duyan mahallelinin de dövdüğü yabancı uyruklu kişi, hastaneye kaldırıldı..
Olay İncirtepe Mahallesi'nde dün akşam oldu. İddiaya göre, yolda yürüyen yabancı uyruklu kişi, yanına yaklaştığı kadının fotoğrafını çektikten sonra sözlü tacizde bulundu. Kadın, fotoğraflarını çeken kişinin elindeki telefonu alarak, yakındaki evine koşup eşine olanları anlattı.
SOKAK ORTASINDA TEKME TOKAT DÖVDÜ
Eşinin fotoğraflarının çekildiğini görünce sinirlenen koca, telefonunu alabilmek için kadının peşinden koşan yabancı uyruklu kişiyi durdurarak sokak ortasında tekme tokat dövdü. Olayı öğrenen mahalle sakinleri de tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi dövdü.
OLAY YERİNE AMBULANS VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yabancı uyruklu kişiyi kurtararak, ambulansla hastaneye gönderilmesini sağladı.