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Esenyurt'ta siteye saldırı girişimi: Silah tutukluk yapınca kaçtılar

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#Saldırı#Esenyurt#Silah
Esenyurtta siteye saldırı girişimi: Silah tutukluk yapınca kaçtılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 13:40

Esenyurt'ta motosikletli saldırganlar siteye silahlı saldırı girişiminde bulundu. Kasklı saldırganlar 1 el ateş ettikten sonra silah tutukluk yaptı. Güvenlik görevlisinin bağırması üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığı saldırıyı güvenlik kameraları kaydetti.

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Olay, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 02.15 sıralarında Akevler Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasklı iki şüpheli motosikletle site girişine gelerek durdu. Şüphelilerden biri, silahını ateşledi ancak silah bir el ateş ettikten sonra tutukluk yaptı. Bu sırada güvenlik kulübesinde görevli olan kişi, başını camdan çıkararak bağırdı.

Güvenlik görevlisinin sesini duyan şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisi, olayı hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olay yerinde bir adet boş kovan bulunurken, kurşun izine rastlanmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, aynı gece ikinci kez siteye saldırı girişiminde bulundukları öne sürülen şüpheli saldırganların peşine düştü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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#Saldırı#Esenyurt#Silah

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