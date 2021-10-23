Esenyurt'ta sitenin otoparkında yangın

Esenyurt İnönü Mahallesi 359. sokakta bulunan sitenin kapalı otoparkında, saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle jeneratör bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparktaki yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otoparkta hasar meydana geldi.
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