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Esenyurt'ta sitenin otoparkında yangın

#Esenyurt#Otopark#Yangın
Esenyurtta sitenin otoparkında yangın

Esenyurt'ta bulunan bir sitenin kapalı otoparkında bulunan jenatörde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

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Esenyurt İnönü Mahallesi 359. sokakta bulunan sitenin kapalı otoparkında, saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle jeneratör bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparktaki yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otoparkta hasar meydana geldi.

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