Esenyurt'ta sitedeki köpek tartışmasında kaymakamlığın kestiği ceza iptal edildi

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Esenyurt'ta, 22 Şubat Perşembe günü bir sitenin temizlik şefi Asuman İ. ve site bahçıvanı Sadık F. iddiaya göre, çocuklara saldıran sahipsiz 2 sokak köpeğini alarak Başakşehir'de boş bir araziye bıraktı. Site sakinlerinden birinin şikayet etmesi üzerine Esenyurt Kaymakamlığı, Asuman İ. ve Sadık F.'ye 'Köpeklerin psikolojilerini bozdukları' ve 'Yaşam alanlarından uzaklaştırdıkları' gerekçesiyle toplamda 28 bin 864 lira idari para cezası kesti. Ancak ceza sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sitenin avukatı da duruma itiraz etti. Tekrar yapılan değerlendirmenin ardından İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden olayın bilgilendirme aşamasındaki eksik beyanlar nedeniyle yerinde görülmediğini ve cezanın iptal edildiğini açıkladı.

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Davut Gül, "Esenyurt İlçesi'ndeki bir sitede bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının site dışına çıkarılması sonrası ilgili şahıslara yönelik cezai işlem uygulaması ile ilgili olarak; tesis edilen uygulama, olayın bilgilendirme aşamasındaki eksik beyanlar nedeniyle yerinde görülmemiş ve cezai işlem iptal edilmiştir" dedi.

"KÖPEK BAŞINA 7 BİN LİRA OLMAK ÜZERE TOPLAM 28 BİN LİRA CEZA"

Köpeklerin yaşam alanını gösteren site yönetiminin avukatı Berat Can Tanık, "Burası sitemize ait çocuk parkı, burada bir tane site sakini besleme yapıyordu. Biz kendisini defalarca uyardık, burada çocukların oynadığını, besleme yapmaması gerektiğini, site dışarısında besleme yapması gerektiğini. Ancak kendisi burasının da köpeklerin yaşam alanı olduğunu belirtip bizim uyarılarımızı dinlemedi, biz ardından CİMER'e şikayette bulunduk. Belediyeye şikayette bulunduk. Ancak küpeli hayvanların alınmayacağı söylendi bizlere. Ancak sonunda ısırılan site sakinleri olması, çocuklara saldırması hayvanların neticesinde iki tane görevlimiz bu köpekleri hiçbir zarar vermeden site dışına çıkardılar. Belli bir süre geçtikten sonra da bir ay civarı bir tebligat aldık ve köpekleri dışarı çıkartan bahçıvan ve temizlik personeli arkadaşımıza köpek başı 7 bin liradan olmak üzere 28 bin lira ceza kesildiğini öğrendik. Buna ilişkin itirazda bulunduk, haklı olarak ceza iptal edildi" dedi.

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"AYAĞIMI KAPTI ISIRDI"

Daha önce sitede köpeklerin saldırısına uğradığını söyleyen Deniz Emer ise, "Evden işe geldim. Motorla geliyordum, köpekler karşıma çıktı. Bir anda kaptı, ayağımı kaptı ısırdı. Ondan sonra tedavi gördüm. Hastaneye gittim, iğne oldum" diye konuştu.