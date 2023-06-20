Esenyurt'ta site yönetimlerini ele geçiren şebekeye 4'üncü operasyon: 22 gözaltı

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Esenyurt'ta bir site projesinin eski ortağı Mehmet Ö.'nün yönlendirdiği Nihat A. ile Çetin Ş., kurdukları örgütle sitedeki daireleri ele geçirdi. Sitedeki 212 daireyi çifte satışlarla 785 kişiye satan örgüte şikayetlerin ardından operasyon düzenlendi. Daha önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce örgüt üyelerine yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda örgüt liderleri Nihat A.ve Çetin Ş.'nin aralarında bulunduğu 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonların ardından ekipler, örgütün devamının da yakalanması için çalışmalarına devam etti. Yapılan çalışmalarda yine örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 24 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen 4'üncü operasyonda 24 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

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Gözaltına alınanlar arasında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de olduğu öğrenildi.