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Esenyurt'ta site önünde protesto: Hiçbir hizmet alamıyoruz

#Protesto#Site#Esenyurt
Esenyurtta site önünde protesto: Hiçbir hizmet alamıyoruz

Esenyurt'ta bir grup site sakini sitede yaşanan sorunlar ve eski yönetimin yeni site yöneticisine görevi devretmediğini öne sürerek mevcut yönetimi protesto etti.

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Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bulunan 860 dairelik sitede iddiaya göre site yönetiminde yaşanan sorunlar nedeniyle kayyum atandı. 6 ay sonunda sitede yönetici seçimi yapılarak yeni yönetici belirlendi ancak eski yönetici yönetimi devretmedi. Bir grup site sakini hem sitede yaşanan sorunlar hem de yönetimin devredilmemesine tepki göstererek site önünde toplanarak durumu protesto etti.

Sitede seçilmiş başkan olduğunu söyleyen Hasan Özuzun daha önce site yönetiminin çeşitli yolsuzluklar yaptığını öne sürdü. Özuzun, "Eski yönetimi mahkemeye verdik.  Yeni yönetici atandı mahkeme kararı ile.  6 ayı doldurdu.  Doldurduktan bir gün sonra seçim yaptık. Ben 468 oyla seçildim. Yönetici olmama rağmen hala burayı işgal ediyor. Rant elde ediyor.  Eski yönetimin borcu olduğunu söylüyor. 6.5 ay sonra haciz kararı çıktı. 3 milyon 800 bin lira gibi bir para kayıp burada" şeklinde konuştu.

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Esenyurtta site önünde protesto: Hiçbir hizmet alamıyoruz

"HİÇBİR HİZMET ALAMIYORUZ"

Site sakini Sırrı Erkan, "Ödediğimiz aidatlara karşılık hiçbir hizmet alamıyoruz. Her yer kırık dökük. Maalesef bir rant kapısı olmuş. Devlet büyüklerimizden bu sitelerdeki sorunlara el atmalarını istiyoruz. Vatandaşımız mağdur" diye konuştu.  Bir başka site sakini de, "Biz her ay 430 lira aidat ödüyoruz. Onun dışında bizden inanılmaz derecede paralar alınıyor. Yok asansör parası, yok su sayacı. Bizden çocuklarımızın rızkını alıyorlar birileri bu soyguna dur desin" dedi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı konuyla ilgili mevzuatı anlattı.

Sandalcı, "Siteleri konutları mevzuatlar yönetir kişiler ancak hizmet sağlarlar. Bu sitede 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre buraya bir kayyum atanmış. Yine bu kanuna göre kayyumun sitelerde hizmet vermesinin süresi 6 aydır. 6 ay sonunda genel kurulu yapması gerekir ancak 9 aydır burada yöneticilik hizmeti veriyor. Kat maliklerinin tepkisi de çeşitli zorbalıklara karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

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#Protesto#Site#Esenyurt

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