Esenyurt'ta silahlı saldırı! 3 kişi yakalandı, bir kişi aranıyor

Olay Esenyurt, Aşık Veysel Mahallesi’nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 kişi, plakası alınamayan bir otomobille geldikleri Süleyman Demirel Caddesi üzerinde yürüyen R.G ve B.K. isimli 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası iki kişi yaralanırken, şüpheliler de araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.