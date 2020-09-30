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Veysel TİMDU/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:56 |  Son Güncelleme:

Esenyurt'ta silahlı kavganın ardından taksi durakları kaldırılıyor

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Esenyurt'ta silahlı kavganın ardından taksi durakları kaldırılıyor
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İstanbul Esenyurt'ta taksiciler arasında geçen cumartesi günü yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmesi üzerine taksi durağı olarak kullanılan yapı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Esneyurt'ta geçen cumartesi Esenyurt Meydan'da bulunan taksi durağında yaşanan silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de yaralanmıştı. Yaşanan silahlı kavga sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen duraklara yönelik işlem yapmış, 4 taksi durağı mühürlenerek kapatılmıştı. Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı levhası asılmıştı. Taksi durağı olarak kullanılan yapılar kaldırılmayınca sabah saatlerinde gelen belediye ekipleri taksi duraklarından birini vinç yardımıyla kaldırdı. Diğer kalan 3 taksi durağı daha bugün kaldırılacak. 

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