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Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

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#Esenyurt#Site#Silahlı Kavga
Esenyurtta silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 04:46

Esenyurt'ta bir site içerisinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde bir sitede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çatışmada yaralanan kişileri ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis site çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan Yusuf Sancar'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Esenyurtta silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

 

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#Esenyurt#Site#Silahlı Kavga

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