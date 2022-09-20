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Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 18 EylÃ¼l Pazar gecesi, bir apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndaki dairede MÃ¼slÃ¼m KurÅŸun, arkadaÅŸlarÄ± Ramazan A., Divan Ã‡. ve Merdan Ã‡. ile evde bulunan tabancayla ÅŸakalaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada aniden ateÅŸ alan tabancadan Ã§Ä±kan mermi, KurÅŸun'un kalbine isabet etti.

YARALI ARKADAÅžLARINI SOKAÄžA Ã‡IKARTTILAR

PaniÄŸe kapÄ±lan 3 kiÅŸi, yaralanan arkadaÅŸlarÄ±nÄ± apartmanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kardÄ±. Mahalle sakinleri silah sesi ve baÄŸrÄ±ÅŸmalar nedeniyle polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. YaralÄ± haldeki MÃ¼slÃ¼m KurÅŸun, yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KurÅŸun kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybederken, olay yerindeki 3 arkadaÅŸÄ± ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olay yerinde Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan polisler, KurÅŸun'un vurulduÄŸu ruhsatsÄ±z tabancayÄ± bodrum katÄ±ndaki evde buldu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 genÃ§ ÅŸakalaÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada silahÄ±n Divan Ã‡.'nin elindeyken ateÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 3 ÅŸÃ¼pheliden Merdan Ã‡. ve Ramazan A. serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, Divan Ã‡. tutuklandÄ±.

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"Ã‡OCUK YUKARIDAN GELDÄ° DEDÄ°LER"

Apartman sakini Fatih Kaya, "Gece saatlerinde oldu. Biz uyuyorduk. Birileri 'ambulans' baÄŸÄ±rdÄ±. AÅŸaÄŸÄ±ya indiÄŸimizde Ã§ocuk burada yatÄ±yordu. Ã‡ocuk yukarÄ±dan geldiÄŸini sÃ¶ylediler. Zaten nasÄ±l sokaÄŸa geldiÄŸini anlamamÄ±ÅŸtÄ±k. Ãœzerinde ÅŸort var, kimliÄŸi ve telefonu yok. Durumu aÄŸÄ±rdÄ±. ApartmanÄ±n alt katÄ±nda oturan arkadaÅŸlarÄ± vardÄ±" dedi.