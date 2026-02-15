×
Gündem Haberleri

Esenyurt’ta servis şoförü trafik tartışmasında otomobil sürücüsüne saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Tartışması#Servis Şoförü#Ceza Kesildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 11:31

Esenyurt’ta trafik nedeniyle tartışan servis şoförü ve sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri iki sürücüyü de gözaltına alarak para cezası kesti.

Olay, 13 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda yaşanmıştı. İddiaya göre, bir marketin servis minibüsü ile bir sürücü arasında yol verme meselesinden dolayı çıkan tartışma çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

5 BİN 977 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULADI

Görüntülerde, servis şoförünün aracından inerek otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, servis minibüsünün şoförü E.Ü.’ye ve otomobil sürücüsü Ö.V.’ye, "Taşıt yolu üzerinde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmaları ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 5 bin 977 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan sürücü E.Ü.’nün adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

