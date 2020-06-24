MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta sağanak
GeriGündem Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta sağanak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-Ersan SAN / DHA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta sağanak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta sağanak
Abone Olgoogle-news

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta kısa süreli sağanak etkili oldu. Sokaktaki vatandaşlar ve polisler yağış nedeniyle çatı altlarına sığındı.

Esenyurt, Pınar Mahallesi 1272 sokakta dün şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşanmıştı. Bodrum ve zemin katlara su dolmasıyla mahsur kalanlar olurken, Suriyeli bir kişi hayatını kaybetmişti. Sel felaketinin yaşandığı sokakta bugün temizlik çalışmaları devam ederken, aniden sağanak bastırdı. Sokakta bulunan vatandaşlar ve polisler yağış nedeniyle çatı altlarına sığındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle