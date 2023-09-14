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Esenyurt’ta şaşkına çeviren olay! Rögardan kaçak göçmen çıktı

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#Esenyurt#Göçmen#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 16:58

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde üç gün boyunca yer altı kablolarının geçtiği rögarda yaşayan kaçak göçmen, zabıta ekipleri tarafından çıkartıldı. Şahsın rögardan çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde boş arazide meydana geldi. İddiaya göre otluk alandaki rögar kapağını kaldırarak içerisinde yaşayan yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri tarafından fark edildi.

Görevlilerin müdahalesi ile dışarı çıkan şahsın kaçak şekilde 3 gün boyunca rögarda yaşadığı öğrenildi. Şahsın yaşadığı yerden ise kablolar, valiz, bıçaklar ve boş pet şişeler çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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#Esenyurt#Göçmen#Sosyal Medya

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